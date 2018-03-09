В Екатеринбурге перед ЧМ-2018 откроется уникальный спортивный объект

17:40 09 марта 2018 0

В парке футбола все смогут сфотографироваться с волком «Забивакой» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Передвижной парк футбола появится в Екатеринбурге перед началом ЧМ по футболу. Парк будет работать два дня, об этом сообщается на официальном сайте FIFA.com.

Передвижные парки футбола будут работать во всех городах — организаторах чемпионата мира. В Екатеринбурге парк откроется на два дня — 29 и 30 апреля. По мнению организаторов, это мероприятие поможет сильнее почувствовать приближение главного спортивного мероприятия города. Гостей парка ждут мастер-классы, встречи с международными и российскими звездами футбола, игры на открытом воздухе, аттракционы, мультимедийные викторины и призы. Все, кто придет в парк футбола, получат возможность сфотографироваться с талисманом чемпионата — волком «Забивакой».

Начало работы передвижного парка запланировано на 24 и 25 марта в Сочи, где гостем парка станет нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов, легендарный Нуну Гомеш. Кто станет гостем парка в Екатеринбурге, пока неизвестно. Завершится деятельность спортивного передвижного парка на Красной площади вместе с окончанием чемпионата мира по футболу.

Организаторы отдельно отмечают, что вход в парк футбола и все развлечения будут бесплатными. Напомним, что в Екатеринбурге запланировано четыре матча чемпионата мира: 15 июня играют Египет и Уругвай, 21 июня состоится матч между Францией и Перу, 24 июня на поле Япония и Сенегал, а 27 июня сразятся сборные Мексики и Швеции.