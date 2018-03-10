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10 марта 2018
09 марта 2018
09:47  10 марта 2018 6

Журналистка NBC рассказала о беседе с Путиным. «Самый умный в любой компании»

Мегин Келли пыталась узнать больше о «российском вмешательстве» в выборы президента СШАФОТО: Kremli.ru

Американская журналистка Мегин Келли рассказала о своих впечатлениях от беседы с Владимиром Путиным. Телеведущая NBC призналась, что запутать российского президента практически невозможно.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться», — цитирует журналистку Life.

Напомним, что главной темой интервью Владимира Путина американскому телеканалу стало обсуждение «российского вмешательства» в выборы президента США. В ходе беседы президент России напомнил, что пока не существует никаких доказательств, указывающих на вторжение Кремля в американские внутриполитические процессы. «Дайте нам материалы. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — иронично отметил глава государства.

Сергей Макеев
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