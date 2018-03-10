09:47 10 марта 2018 6

Мегин Келли пыталась узнать больше о «российском вмешательстве» в выборы президента США ФОТО: Kremli.ru

Американская журналистка Мегин Келли рассказала о своих впечатлениях от беседы с Владимиром Путиным. Телеведущая NBC призналась, что запутать российского президента практически невозможно.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться», — цитирует журналистку Life.

Напомним, что главной темой интервью Владимира Путина американскому телеканалу стало обсуждение «российского вмешательства» в выборы президента США. В ходе беседы президент России напомнил, что пока не существует никаких доказательств, указывающих на вторжение Кремля в американские внутриполитические процессы. «Дайте нам материалы. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — иронично отметил глава государства.