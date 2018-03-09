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09 марта 2018
20:20  09 марта 2018 0

Путин заявил, что в выборы президента США могли вмешаться американцы

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Америке стоит проверить своих граждан, живущих в РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 9 марта, заявил, что те, кого Америка обвиняет во вмешательстве в процедуру выборов своего президента, вполне могут оказаться американцами.

«Всплыли какие-то имена — ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы. Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов», — приводит Федеральное агентство новостей слова президента из интервью NBC.

Владимир Путин также отметил, что отношения между Вашингтоном и Москвой очень непростые. «Мир очень велик и разнообразен, есть очень сложные отношения между США и Россией. Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях», — передает слова Путина RT.

Ранее президент отмечал, что Россия не выдаст своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в выборы США. Американскую сторону президент призывал предоставить официальные доказательства для обвинения россиян, напоминает Nation News.

Виктор Жуков
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