Путин заявил, что в выборы президента США могли вмешаться американцы

Российский президент Владимир Путин в пятницу, 9 марта, заявил, что те, кого Америка обвиняет во вмешательстве в процедуру выборов своего президента, вполне могут оказаться американцами.
«Всплыли какие-то имена — ну и что? С таким же успехом это могли быть фамилии каких-то американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваши собственные политические процессы. Может, будучи в России, они работают на американские компании. Может, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов», — приводит Федеральное агентство новостей слова президента из интервью NBC.
Владимир Путин также отметил, что отношения между Вашингтоном и Москвой очень непростые. «Мир очень велик и разнообразен, есть очень сложные отношения между США и Россией. Часть наших людей имеет собственное мнение об этих отношениях», — передает слова Путина RT.
Ранее президент отмечал, что Россия не выдаст своих граждан, которых обвинили во вмешательстве в выборы США. Американскую сторону президент призывал предоставить официальные доказательства для обвинения россиян, напоминает Nation News.