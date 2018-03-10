10:36 10 марта 2018 2

С проблемами столкнулся житель Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С неприятной ситуацией столкнулся житель Китая, который обратился в службу поддержки Apple с просьбой удалить его учетную запись и все хранящиеся на ней данные. Вместо того, чтобы выполнить его просьбу, сотрудник Apple начал его шантажировать.

Сначала он попытался уговорить пользователя отказаться от удаления аккаунта, но мужчина настаивал. После этого сотрудник компании потребовал у клиента данные от его учетной записи Apple ID. Получив их, он авторизировался в ней и заявил, что в случае невыполнения его требований выложит все данные из его аккаунта в Сеть.

После этого китаец оборвал разговор и обратился с жалобой в Apple. Пока неизвестно, с чем связано поведение сотрудника компании, выясняется, была ли это его инициатива или же такую политику ведет сама Apple.