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10 марта 2018
09 марта 2018
10:36  10 марта 2018 2

Apple угрожает опубликовать личные данные пользователей, если они удалят свои аккаунты

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С проблемами столкнулся житель КитаяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

С неприятной ситуацией столкнулся житель Китая, который обратился в службу поддержки Apple с просьбой удалить его учетную запись и все хранящиеся на ней данные. Вместо того, чтобы выполнить его просьбу, сотрудник Apple начал его шантажировать.

Сначала он попытался уговорить пользователя отказаться от удаления аккаунта, но мужчина настаивал. После этого сотрудник компании потребовал у клиента данные от его учетной записи Apple ID. Получив их, он авторизировался в ней и заявил, что в случае невыполнения его требований выложит все данные из его аккаунта в Сеть.

После этого китаец оборвал разговор и обратился с жалобой в Apple. Пока неизвестно, с чем связано поведение сотрудника компании, выясняется, была ли это его инициатива или же такую политику ведет сама Apple.

Валерий Дорофеев
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