21:55 10 марта 2018 0

Фанаты певца считают, что он и сам мог сделать ремонт Фото: depositphotos.com © URA.RU

Поклонники Филиппа Киркорова раскритиковали «Первый канал» за то, как в передаче «Идеальный ремонт» преобразили дом короля отечественной эстрады. Дизайнеры, архитекторы и строители создали полноценный детский театр, библиотеку и комнату со стенами, выложенными солью.

«Хотя Киркоров утверждает, что приучает детей к ограничениям, по дому этого не скажешь: особняк уже превратился в филиал „Диснейленда “», — описывают дом певца в начале передачи. Здесь уже есть двухметровый бассейн с выложенными на дне узорами, стены в мозаике с героями детских сказок, двухэтажные детские домики и витражи на окнах.

По словам артиста, он планирует также создать в этой зоне кафе, домашний кинотеатр и множество других зон. «Хочу здесь сделать театр, сцену. Я вижу, как здесь ряды стоят», — признался Филипп Киркоров. В результате команда, подобранная передачей «Идеальный ремонт», провела масштабные работы в особняке артиста. Такое решение уже раскритиковали в Instagram его фанаты.

1/5 На стенах выложена мозаика Фото: скриншот передачи «Идеальный ремонт»

«Лучше бы идеальные ремонты простым людям делали и показывали, а такие, как ФК сами все могут для себя купить и сделать! Не бедствуют…», — отметил ismir6385. «Думаю, надо было пожертвовать эти вложения на ремонт какому-нибудь дет саду или больнице…! А Филипп и сам в состоянии оплатить ремонт))», — добавила elenadolganovaaa. «Эти детки и так, заетые», а вот артистов советских времен жалко. А эти и не удивились, все в порядке вещей», — заметила kitsi__. «У Филиппа и его детей только живой воды не хватает…куда блин??? сделайте ремонт нуждающимся… С ума сходят…ну или актерам забытым…», — предложила nata6919.