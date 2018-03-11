В Подмосковье стая собак насмерть загрызла мужчину

В Истринском районе Подмосковья бродячие собаки напали на двух человек. Мужчину бездомные животные загрызли насмерть, женщина ранена.
«11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий. По ее словам, силовики начали проверку совместно с сотрудниками службы по отлову животных. Раны женщине вероятнее всего нанесли те же собаки, что напали на мужчину, уточнила Врадий.
Как писало «URA.RU», ранее в югорском городе Пыть-Ях местные жители заметили стаю волков. Администрация предупреждает об опасности и призывает горожан быть бдительными. Очевидцы заявили о десятках хищниках.