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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
21:52  11 марта 2018 3

В Подмосковье стая собак насмерть загрызла мужчину

Стрежевская переправа. Излучинск., злая собака
На теле мужчины были рваные раны, характерные при укусах собакФото: Александр Елизаров © URA.RU

В Истринском районе Подмосковья бродячие собаки напали на двух человек. Мужчину бездомные животные загрызли насмерть, женщина ранена.

«11 марта в поселке Курсаково Истринского района обнаружено тело местного жителя с рваными ранами тела, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными ранами поступила женщина», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольгу Врадий. По ее словам, силовики начали проверку совместно с сотрудниками службы по отлову животных. Раны женщине вероятнее всего нанесли те же собаки, что напали на мужчину, уточнила Врадий.

Как писало «URA.RU», ранее в югорском городе Пыть-Ях местные жители заметили стаю волков. Администрация предупреждает об опасности и призывает горожан быть бдительными. Очевидцы заявили о десятках хищниках.

Юрий Викторов
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