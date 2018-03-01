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01 марта 2018
28 февраля 2018
14:03  01 марта 2018 4

Десятки волков бегают по югорскому городу

Лоси, косули, волки, лисы, волк, хищник, лесные животные, дикие животные, дикая природа
Мэрия советует жителям оставаться спокойными и попытаться напугать диких зверейФото: pixabay.com

В городе Пыть-Ях ХМАО-Югры местные жители заметили стаю волков. Администрация предупреждает об опасности и призывает горожан быть бдительными. Очевидцы сообщали о десятках хищниках.

Волков заметили в районе поймы реки Большой Балык, которая располагается между СНТ «Таежный» и лыжной трассой около Православной улицы. Первый раз хищников заметили вечером 25 февраля. Их также видели накануне, 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пыть-Яха.

Сотрудники мэрии призывают горожан к осторожности и просят не терять бдительности. Кроме того, на официальном сайте муниципалитета опубликовали памятку «Как вести себя при встрече с волками». Среди выделенных пунктов: «нельзя смотреть на зверя в упор, для них это выглядит как угроза», а также «постарайтесь их смутить и напугать: ругайтесь, спокойно и громко говорите, бросайтесь камнями, поднимайте руки над головой, чтобы казаться выше».

Ранее волки взяли в осаду сразу три населенных пункта на Среднем Урале. Хищных животных заметили в Красноуфимском районе, около деревень Русский Усть-Маш, Марийский Усть-Маш и Бугалыш. Дикие звери похищали собак прямо с цепи.

Иван Шестак
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