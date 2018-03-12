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Главные новости Тюменской области
14:27  12 марта 2018 2

В Тюмени разыскивают извращенца. Ориентировки распространяют по Сети. ФОТО

Чтобы обезопасить детей, родители рассылают знакомым ориентировкиФото: читатель «URA.RU»

В Тюмени разыскивается извращенец, который демонстрировал несовершеннолетнему ребенку свои половые органы. Мужчину обвиняют в совершении «иных действий сексуального характера» в отношении девочки 2009 года рождения, сообщили «URA.RU» в региональном управлении СК России.

Инцидент произошел вечером 10 марта в подъезде дома № 51 по улице Олимпийской. После совершения преступления неизвестный скрылся. Следственные органы возбудили уголовное дело, в настоящее время оно расследуется.

На основании показаний потерпевшего ребенка составлен фоторобот преступника. На вид злоумышленнику 30-35 лет, рост около 180 см, славянской внешности, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины, скулы широкие, нос длинный прямой. На момент совершения преступления был одет в удлиненную темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы и ботинки темного цвета. Ориентировки пересылают родители в мессенджерах.

Тех, кто опознал злоумышленника, или стал очевидцем преступления, или владеет другой значимой информацией, следствие просит обращаться по телефонам: 8-904-491-43-25 (оперативный дежурный следственного управления), 112, 02, либо в СУ СКР по Тюменской области по адресу: улица Шиллера, 44.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Новом Уренгое полицейские разыскивают педофила. Мужчина приставал к ребенку в лифте, демонстрируя свои половые органы.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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