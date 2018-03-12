Легендарного уральского разведчика отказались перезахоронить на Родине

Министерство иностранных дел РФ считает «контрпродуктивным» предложение перевезти и перезахоронить останки советского разведчика Николая Кузнецова из Львова (Украина) в Россию. Об этом написал в «Живом Журнале» депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
В ответе замминистра дипведомства Григория Карасина депутату говорится, что министерство против переноса останков. Свою точку зрения МИД аргументирует двумя доводами. Во-первых, монументы и мемориалы в память о советских воинах, расположенные на Украине, — «символ нашей общей исторической Победы над гитлеровской Германией, связующие звенья между народами». Во-вторых, «такой шаг способен открыть своеобразный ящик Пандоры и дать повод украинским националистам развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на территории Украины», поэтому «демонтаж мемориального комплекса является контрпродуктивным», — говорится в ответе замминистра. Карасин добавляет, что любые проявления фактов вандализма на Украине российская сторона решительно осуждает.
По мнению депутата Альшевских, такая позиция не способна защитить находящиеся на Украине мемориалы от новых нападений вандалов. Ранее народный избранник пожаловался в МИД РФ на неоднократное осквернение памятников Кузнецову. «Не пора ли нашему МИДу инициировать переговоры с украинскими коллегами о перезахоронении останков Николая Ивановича на Родине?!» — написал Альшевских, добавляя, что «на Украине процветает бандеровщина. Правители „Незалежной“ борются с прошлым страны. Доходит до абсурда: на официальном уровне отрицается общая победа братских народов в Великой Отечественной».
Николай Кузнецов, прототип Штирлица в фильме «17 мгновений весны», родился в 1911 году в деревне Зырянка Талицкого района Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны он был разведчиком, диверсантом и партизаном на Западной Украине, где лично ликвидировл 11 генералов и высокопоставленных чиновников фашистской Германии. После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году снесли памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году был уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. На его месте водрузили украинский флаг, напоминает «Национальная служба новостей».