Легендарного уральского разведчика отказались перезахоронить на Родине

16:32 12 марта 2018 0

Памятник Николаю Кузнецову, г. Львов ФОТО: Андрей Альшевских, livejournal

Министерство иностранных дел РФ считает «контрпродуктивным» предложение перевезти и перезахоронить останки советского разведчика Николая Кузнецова из Львова (Украина) в Россию. Об этом написал в «Живом Журнале» депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

В ответе замминистра дипведомства Григория Карасина депутату говорится, что министерство против переноса останков. Свою точку зрения МИД аргументирует двумя доводами. Во-первых, монументы и мемориалы в память о советских воинах, расположенные на Украине, — «символ нашей общей исторической Победы над гитлеровской Германией, связующие звенья между народами». Во-вторых, «такой шаг способен открыть своеобразный ящик Пандоры и дать повод украинским националистам развернуть кампанию по переносу других захоронений советских воинов, погребенных на территории Украины», поэтому «демонтаж мемориального комплекса является контрпродуктивным», — говорится в ответе замминистра. Карасин добавляет, что любые проявления фактов вандализма на Украине российская сторона решительно осуждает.

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По мнению депутата Альшевских, такая позиция не способна защитить находящиеся на Украине мемориалы от новых нападений вандалов. Ранее народный избранник пожаловался в МИД РФ на неоднократное осквернение памятников Кузнецову. «Не пора ли нашему МИДу инициировать переговоры с украинскими коллегами о перезахоронении останков Николая Ивановича на Родине?!» — написал Альшевских, добавляя, что «на Украине процветает бандеровщина. Правители „Незалежной“ борются с прошлым страны. Доходит до абсурда: на официальном уровне отрицается общая победа братских народов в Великой Отечественной».

Николай Кузнецов, прототип Штирлица в фильме «17 мгновений весны», родился в 1911 году в деревне Зырянка Талицкого района Свердловской области. В годы Великой Отечественной войны он был разведчиком, диверсантом и партизаном на Западной Украине, где лично ликвидировл 11 генералов и высокопоставленных чиновников фашистской Германии. После объявления в 1991 году независимости Украины националисты начали выступать против увековечивания памяти Кузнецова. В 1992 году снесли памятники разведчику во Львове и Ровно, в 2015 году был уничтожен памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области. На его месте водрузили украинский флаг, напоминает «Национальная служба новостей».