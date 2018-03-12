17:12 12 марта 2018 0

Другие участники постановки получили гораздо меньше ФОТО: скриншот видеосъемки спектакля «Не становись чужим» в Самаре

За главную роль в нашумевшем спектакле «Не становись чужим», состоявшемся в Самаре, актер Михаил Ефремов получил 2,5 млн рублей. Другим участникам постановки заплатили гораздо меньше. Театральный менеджер, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, пояснил, что суммы контрактов определяются спросом на артистов.

Из документа «Протокол №31806153609 заседания Единой закупочной комиссии по закупке у единого поставщика» следует, что «государственное бюджетное учреждение культуры г. Москвы «Московский театр «Современник» в роли заказчика и Михаил Ефремов, как «единственный поставщик (подрядчик)», заключили договор. В бумагах указано, что актер значится как «индивидуальный предприниматель», оказывающий услуги театру в виде участия в первом квартале 2018 года в качестве артиста-исполнителя в спектакле «Не становись чужим» в роли Макса, а также участия в репетициях к указанному спектаклю». Документы оказались в распоряжении «Федерального агентства новостей».

Из тех же бумаг следует, что выплаты другим работникам спектакля значительно ниже, чем у Ефремова. Актер Сергей Шеховцов, играющий роль брата главного героя, получил всего 255 тысяч рублей. Режиссер спектакля Сергей Газаров — 1,8 млн рублей. По словам театрального менеджера, директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока, сумма контрактов определяется спросом на артиста.

«Если такие деньги кто-то платит, значит, такова рыночная стоимость артиста. В данном случае зарплату большого актера, звезды определяет рынок. В театр приходит актер, говорит: „Я хочу такую-то сумму“. И тогда театр самостоятельно, как и любой хозяйствующий субъект в России, решает, может он столько платить или нет», — указал Крок. Ранее Актер Михаил Ефремов о время спектакля в Самаре «Не становись чужим» устроил скандал. Он опоздал на выступление на полчаса, а после матерился на зрителей со сцены.