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12 марта 2018
18:12  12 марта 2018 1

Минтруд объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам

Международный инвестиционный форум
По словам Максима Топилина, «нормальное» исполнение «майских указов» президента началось в январеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин рассказал, с чем связано резкое повышение зарплат бюджетников. По его словам, были достигнуты показатели из «майских указов» Владимира Путина.

«Нормальное исполнение» указов началось с января, отметил Топилин. «Вышли на нормальное исполнение указов, начиная с января, как и должно быть… В прошлом году по этим категориям, по которым должно было быть 200%, мы должны были достичь в четвертом квартале около 180%», — сказал министр, чьи слова приводит РИА «Новости». Программу так называемых «майских указов» Владимир Путин изложил в 2012 году, в ней в числе прочего шла речь об увеличении зарплаты работников бюджетной сферы до 100% или 200% от средней зарплаты по региону к 2017 году (позднее срок исполнения продлили до 2018 года).

Напомним, ранее стало известно о том, что медицинским работникам с декабря прошлого года зарплаты увеличили в несколько раз. Некоторые эксперты усматривают в этом предвыборную акцию, пишет «Национальная служба новостей». «Конечно, с одной стороны, хорошо, что дают, а не отбирают, а с другой стороны, нельзя избавиться от впечатления, что это предвыборная акция, чтобы правильно проголосовали», — сказал изданию директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг. По его словам, нет никакой гарантии того, что зарплаты бюджетников и дальше будут стабильно расти.

Дарья Корчак
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