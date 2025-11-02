Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинских БПЛА над регионами

В период с 20:00 до 23:00 по мск дежурные силы противовоздушной обороны России ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа украинского производства. Согласно официальным данным, три беспилотника были сбиты над Курской областью, по два БПЛА уничтожено над территориями Белгородской и Ростовской областей, еще один беспилотный аппарат был ликвидирован над Республикой Крым. Об этом сообщили Минобороны.