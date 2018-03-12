Стало известно о резком увеличении зарплат бюджетникам перед выборами

14:00 12 марта 2018 18

Врачам и медсестрам стали больше платить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудникам больниц, подпадающим под действие «майских указов» президента РФ Владимира Путина, с декабря 2017 года в несколько раз увеличили зарплаты. Медицинским работникам добавили стимулирующие выплаты и различные премии.

Так, об увеличении зарплат в два-три раза сообщили сотрудники нескольких московских больниц, в том числе городской клинической больницы им. Боткина и федерального научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца. Сообщения о резком повышении зарплат также поступили из Новгородской области и Ижевска, пишет РБК.

Источник в департаменте здравоохранения Москвы заявил, что в начале марта этого года руководство столичных медучреждений получило распоряжение поднять выплаты работникам до уровня, предусмотренного «майскими указами». В пресс-службе департамента экономической политики Москвы пояснили, что зарплаты работникам повышаются регулярно с 2013 года и не носят разового характера. «По итогам 2017 года и первых месяцев 2018 года городскими учреждениями достигнут уровень заработных плат, предусмотренный указами», — рассказали в ведомстве.

Глава комитета Совета Федераций по социальной политике Валерий Рязанский считает, что ситуация вызвана индексацией зарплаты работникам бюджетной сферы и поднятием МРОТ. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объяснил рост зарплат бюджетников сокращением количества сотрудников, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» передавало, что работникам бюджетной сферы обещали поднять зарплаты в соответствии с «майскими указами» президента. Правительство страны одобрило выделение 14,5 миллиарда рублей на эти цели.