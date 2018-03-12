21:58 12 марта 2018 0

К актеру пригласили священника Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Врачи рассказали о последних часах жизни Олега Павловича Табакова. Перед тем, как артист был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), к нему приглашали священника, сообщает «Медуза».

Решение об отключении актера от аппарата жизнеобеспечения было принято медиками самостоятельно. Советский и российский актер, режиссер и худрук МХТ им. Чехова и «Табакерки» ушел из жизни в понедельник, 12 марта. Время смерти — период от 16 до 16-15 часов по московскому времени. В последние месяцы 82-летний Табаков тяжело болел.

В МХТ имени Чехова в связи с кончиной художественного руководителя театра отменили все спектакли на ближайшие три дня, пишет RT. Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким выдающегося актера Олега Табакова, а также его многочисленным поклонникам и ученикам в связи с кончиной Мастера, напоминает телеканал 360. Ранее сообщалось, что Олег Табаков будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с великим артистом намечено на 15 марта в МХТ им. Чехова. Панихида состоится в 11.00 в Софийском соборе напротив Кремля, где служит духовник Табакова, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Олега Павлович запомнился зрителям по таким культовым лентам как «Семнадцать мгновений весны», «Москва слезам не верит», «Три мушкетера», «Полеты во сне и наяву», «Человек с бульвара Капуцинов» и многим другим.