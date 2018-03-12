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12 марта 2018
Главные новости Свердловской области
23:11  12 марта 2018 0

На телебашню в Екатеринбурге натянули «траурный чулок». Начальник взрывной компании назвал возможные сроки сноса. ФОТО

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Сетка не позволит разлететься осколкам от взрываФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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На телебашню в Екатеринбурге начали надевать защитную сетку, которая обезопасит прилегающую область от осколков после взрыва. Об этом «URA.RU» рассказал генеральный директор компании «Работы. Взрывные. Специальные» Юрий Овчаров. Журналист агентства в свою очередь рассказал собеседнику, что СМИ начали называть сетку «траурным чулком».

«Я в первый раз такое выражение слышу — траурный чулок. Они может на ком-то видели такой чулок. Можно было и повеселее что-то придумать. Можно сказать, что мы башню одеваем, чтобы „драгоценности“ свои не рассыпала», — пошутил глава взрывной компании.

Овчаров отметил, что защитная конструкция закроет почти треть башни. На вопрос о том, согласована ли дата сноса недостроя, Овчаров отметил, что, скорее всего, это будет конец марта-начало апреля.

Снос самого известного долгостроя уральской столицы изначально был запланирован на конец февраля. Позже на федеральном уровне было принято решение отложить демонтаж, чтобы накануне президентских выборов не спровоцировать массовые протесты горожан. Новая точная дата сноса объекта пока неизвестна. Ранее Юрий Овчаров в беседе с «URA.RU» отметил, что все работы проходят в соответствии с требованиями техники безопасности и угрозы соседним зданиям и их жителям не существует.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.RU»
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