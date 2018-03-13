МИД ответил на призывы легализовать наркотики в России

02:34 13 марта 2018 0

Замглавы МИД РФ считает, что нельзя легализовать смерть и человеческие страдания Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что Россия решительно отвергает призывы к легализации наркотиков. С таким заявлением он выступил на 61-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене.

«Мы решительно отвергаем призывы к легализации наркотических субстанций. Считаем, что нельзя легализовать смерть и человеческие страдания. Кроме того, легализация идет вразрез с правами человека, включая право на жизнь и охрану здоровья», — цитирует ТАСС Сыромолотова.

Дипломат рассказал, что в нынешнее время дети становятся не только потребителями наркотиков, но и используются в качестве наркокурьеров. По его мнению, этой позорной практике необходимо как можно скорее положить конец. «Вот почему Россия на нынешней сессии вносит резолюцию „Защита детей от незаконных наркотиков“», — добавил он.

Сыромолотов также убежден, что комиссия должна внести свой вклад в улучшение доступа к обезболивающим средствам для тех, кто в них нуждается. Нынешняя ситуация показывает, что облегчение от боли получает лишь двадцать процентов мирового населения. По его словам, это несправедливое положение вещей нужно изменить в лучшую сторону.