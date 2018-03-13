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13 марта 2018
12 марта 2018
02:17  13 марта 2018 0

Раскрывший тайну Благодатного огня священник выступил с очередным заявлением

Храм Воскресения Христова. Ханты-Мансийск., свеча, храм, молитва, церковь, вера, христианство, православие, религия
Самуил Агоян пояснил свои слова о Благодатном огнеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Представляющий армянскую патриархию священник Самуил Агоян, ранее рассказавший об отсутствии чуда в появлении Благодатного огня, предложил проводить эту церемонию перед кувуклией — мраморной часовней над пещерой Гроба Господня. Это стало его ответом на критику со стороны коллег, обвинивших его во лжи и желании скомпрометировать «многовековую традицию».

«Если мы верим, что каждый год Благодатный огонь чудесным образом сходит с небес, почему бы не проводить церемонию перед кувуклией, чтобы чудо видели все? Тогда чудо не будет происходить для пары людей внутри, все смогут увидеть и поверить. Опять же, каждый может говорить что хочет. Я могу лишь говорить о собственном опыте», — пояснил в разговоре с RT Агоян, подчеркнув, что своим заявлением он не выступает против того, во что верят люди.

Если почитать записи, по словам священника, в прошлом чудеса происходили, но на сегодняшний день на Гробе Господнем стоит зажженная лампада. После молитв служители церкви зажигают от нее свои свечи и выходят, чтобы раздать огонь собравшимся.

После слов Самуили Агоян о том, что схождение Благодатного огня в Иерусалиме на Пасху — не чудо, а лишь церемония, разгорелся скандал. Один из священников Коптской православной церкви заявил, что Агоян лжет, а в РПЦ такие слова назвали неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих.

Сергей Демин
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