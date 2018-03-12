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12 марта 2018
18:28  12 марта 2018 3

РПЦ отказалась верить в Благодатный огонь от лампады

Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, митрополит кирилл, вера, пасха, церковная служба, благодатный огонь, богослужене
Тайна появления Благодатного огня раскрытаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) не сомневаются в том, что Благодатный огонь в Иерусалиме возгорается чудесным образом, несмотря на то, что армянский священник Самуил Агоян раскрыл тайну его искусственного происхождения. Такое заявление сделал представитель Московского патриархата

Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания Агояна о небожественном схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой. «Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо», — подчеркнул РИА «Новости» Кипшидзе.

Новость по теме
Священник признался, кто на самом деле зажигает Благодатный огонь

Как ранее писало «URA.RU», священник Армянской апостольской церкви Самуил Агоян заявил, что схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме на Пасху не чудо, а дело рук человеческих. Автор скандального заявления трижды участвовал в священнодействии. И, по его словам, ничего мистического в происходящем нет — патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, пояснил Агоян.

Не вводить людей в заблуждение божественной природой Благодатного огня вслед за армянским священником призвал протодиакон Андрей Кураев. В интервью «Национальной службе новостей» он заметил, что споры об этом могут отрицательно повлиять на позиции православия в мире.

Благодатный огонь ежегодно выносят из Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне празднования Пасхи. Этот ритуал символизирует воскрешение Иисуса Христа.

Наталья Михалева
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