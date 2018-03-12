РПЦ отказалась верить в Благодатный огонь от лампады

18:28 12 марта 2018 3

Тайна появления Благодатного огня раскрыта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) не сомневаются в том, что Благодатный огонь в Иерусалиме возгорается чудесным образом, несмотря на то, что армянский священник Самуил Агоян раскрыл тайну его искусственного происхождения. Такое заявление сделал представитель Московского патриархата

Заместитель руководителя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе назвал высказывания Агояна о небожественном схождении Благодатного огня неприемлемым нарушением «молитвенного состояния» миллионов православных верующих перед Пасхой. «Намерение скомпрометировать эту многовековую традицию неприемлемо», — подчеркнул РИА «Новости» Кипшидзе.

Как ранее писало «URA.RU», священник Армянской апостольской церкви Самуил Агоян заявил, что схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме на Пасху не чудо, а дело рук человеческих. Автор скандального заявления трижды участвовал в священнодействии. И, по его словам, ничего мистического в происходящем нет — патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, пояснил Агоян.

Не вводить людей в заблуждение божественной природой Благодатного огня вслед за армянским священником призвал протодиакон Андрей Кураев. В интервью «Национальной службе новостей» он заметил, что споры об этом могут отрицательно повлиять на позиции православия в мире.

Благодатный огонь ежегодно выносят из Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу, накануне празднования Пасхи. Этот ритуал символизирует воскрешение Иисуса Христа.