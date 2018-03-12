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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
08:41  12 марта 2018 24

Священник признался, кто на самом деле зажигает Благодатный огонь

Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, пенсионерка, свечи, старушка, бабушка, вера, церковная служба, старость, старуха, молитва, свечки, благодатный огонь, богослужене
Благодатный огонь объединяет верующих и ссорит пастырейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме на Пасху — не чудо, а лишь церемония. На самом деле его возжигают от обычной лампады, заявил священник Армянской апостольской церкви Самуил Агоян.

Автор скандального заявления трижды участвовал в священнодействии. И, по его словам, ничего мистического в происходящем нет — патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. «Бог творит чудеса, но не на потеху людям», — цитирует Агояна «Ридус».

Слова эти, прозвучавшие во время съемки репортажа в Храме Гроба Господня, вызвали ужас у коллег Агояна. Ведь считается, что Благодатный огонь возгорается сам. Один из священников Коптской православной церкви потребовал остановить камеру и заявил, что Агоян лжет. В ответ армянский священник заявил, что, в отличие от него, копты не присутствовали на таинстве, пишет «Федеральное агентство новостей».

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Каждый год в канун Пасхи он сходит на свечи и лампаду Патриарха Святого града Иерусалима и всея Палестины в храме Гроба Господня в Иерусалиме, напоминает смысл таинства сайт VSE42.Ru. Периодически оно приводит к скандалам: в 2015 году при подготовке к церемонии едва не подрались российская и украинская делегации. Частицу огня увозят представители всех стран, где существуют христианские конфессии. Так, в 2017 году его доставили в Россию официальный представитель МИДа Мария Захарова, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, актер Андрей Мерзликин и экс-глава РЖД Владимир Якунин.

Владимир Васин
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