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13 марта 2018
11:07  13 марта 2018 0

Российским банкам предрекли новую «чистку». В группе риска десятки организаций

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, инкассатор, цб рф уральское главное управление, центральный банк, перевозка денег
В ЦБ не стали комментировать прогноз экспертовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шестьдесят российских банков рискуют лишиться лицензии в 2018 году. В их числе — пять кредитных организаций из ТОП-50.

«Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%. В этой связи в 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий»», — цитирует РБК выводы представителей агентства «Эксперт РА».

Причинами отзыва лицензии могут стать невозможность разместить средства в доходные активы, перспектива утраты доступа к основному бизнесу и нехватка капитала на покрытие убытков по ссудам. Кроме того, серьезным ударом по позициям небольших банков станут планы правительства ужесточить «антиобмывочное» законодательство и ограничить число кредитных организаций, имеющих право предоставлять гарантии по госконтрактам. На каждый из этих факторов будет приходиться до 40% отзывов лицензий. Для банков же из топ-50 роковым может оказаться недостаточный уровень капитала для покрытия кредитных рисков.

В феврале Центробанк сообщил, что основная работа по оздоровлению банковского РФ сектора была завершена в 2017 году. После этого финансовые показатели и рентабельность кредитных организаций существенно возросли, пишет «Федеральное агентство новостей». Тем не менее полностью исключить проблемы нельзя и, соответственно, нервозность у российских финансистов сохраняется.

Владимир Васин
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