Шестьдесят российских банков рискуют лишиться лицензии в 2018 году. В их числе — пять кредитных организаций из ТОП-50.
«Оздоровление банковского сектора считать завершенным еще преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%. В этой связи в 2018 году мы ожидаем ускорения темпа отзыва лицензий»», — цитирует РБК выводы представителей агентства «Эксперт РА».
Причинами отзыва лицензии могут стать невозможность разместить средства в доходные активы, перспектива утраты доступа к основному бизнесу и нехватка капитала на покрытие убытков по ссудам. Кроме того, серьезным ударом по позициям небольших банков станут планы правительства ужесточить «антиобмывочное» законодательство и ограничить число кредитных организаций, имеющих право предоставлять гарантии по госконтрактам. На каждый из этих факторов будет приходиться до 40% отзывов лицензий. Для банков же из топ-50 роковым может оказаться недостаточный уровень капитала для покрытия кредитных рисков.
В феврале Центробанк сообщил, что основная работа по оздоровлению банковского РФ сектора была завершена в 2017 году. После этого финансовые показатели и рентабельность кредитных организаций существенно возросли, пишет «Федеральное агентство новостей». Тем не менее полностью исключить проблемы нельзя и, соответственно, нервозность у российских финансистов сохраняется.