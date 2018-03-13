В Курганской области нашли способ избежать жертв при техногенных катастрофах

В Курганской области создали систему экстренного оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций. Она позволит снизить или даже исключить людские потери и материальный ущерб при происшествиях на техногенно-опасных объектах.
Решение о запуске системы оповещения приняли сегодня, 13 марта, на заседании регионального правительства. Как пояснил начальник управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов, особая система мониторинга появилась на опасных объектах в Кургане и Шадринске, а также в Катайском и Каргапольском районах.
По его словам, специальные датчики реагируют на открытый огонь и химическое загрязнение. Затем данные поступают в профильные ведомства. После этого либо дежурный запускает систему оповещения, либо она начинает работать автоматически спустя десять минут. Сигналы населению поступают в форме голосовых сообщений, звуков и открытой трансляции. Они донесут до людей информацию об угрозе, а также правилах поведения и способах защиты. Как уточнили в пресс-службе кабмина, зона охвата системы оповещения — 400 тысяч человек.