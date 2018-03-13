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Главные новости Курганской области
16:00  13 марта 2018 0

В Курганской области нашли способ избежать жертв при техногенных катастрофах

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На опасных объектах уже установили специальное оборудованиеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Курганской области создали систему экстренного оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций. Она позволит снизить или даже исключить людские потери и материальный ущерб при происшествиях на техногенно-опасных объектах.

Решение о запуске системы оповещения приняли сегодня, 13 марта, на заседании регионального правительства. Как пояснил начальник управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов, особая система мониторинга появилась на опасных объектах в Кургане и Шадринске, а также в Катайском и Каргапольском районах.

По его словам, специальные датчики реагируют на открытый огонь и химическое загрязнение. Затем данные поступают в профильные ведомства. После этого либо дежурный запускает систему оповещения, либо она начинает работать автоматически спустя десять минут. Сигналы населению поступают в форме голосовых сообщений, звуков и открытой трансляции. Они донесут до людей информацию об угрозе, а также правилах поведения и способах защиты. Как уточнили в пресс-службе кабмина, зона охвата системы оповещения — 400 тысяч человек.

Вера Чернышева
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