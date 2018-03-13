17:33 13 марта 2018 0

Комарова и Алекперов подписали новый договор. На деньги нефтяников в Югре появятся академический театр, спортивные и культурные центры

Наталья Комарова и Вагит Алекперов подписали новое соглашение — нефтяники потратят миллиард рублей на инфраструктуру в ХМАО Фото: правительство ХМАО Губернатор Югры Наталья Комарова и президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов во вторник, 13 марта, подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве между правительством автономного округа и нефтяным предприятием на 2018 год. Корпорация потратит на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры в 11 районах и городах ХМАО более миллиарда рублей. В рамках дополнительного соглашения в Когалыме продолжится реконструкция здания бывшего киноконцертного комплекса под филиал Государственного академического Малого театра, а также работа по возведению детского сада и регионального центра спортивной подготовки. Новые спортивные площадки нефтяники построят в Покачах, Урае, Лангепасе и Междуреченском. На деньги «Лукойла» также появятся газовая котельная в Арьегане, сельский клуб в Тром-Агане, пройдет ремонт в центре культуры «Нефтяник» в Лангепасе и в центре культуры и досуга «Камертон» в Белоярском. Также предусмотрено финансирование окружных мероприятий по развитию физической культуры, детско-юношеского спорта, реализации крупномасштабных культурных проектов. Наталья Комарова во время встречи с Алекперовым отметила, что сотрудничество с нефтяной компанией длится не первый год. В 2018 году в городах и районах Югры появится с десяток новых объектов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU «Самое ценное в отношениях — взял слово, выполнил. Это всегда нужные проекты, яркие и нестандартные подходы к выполнению обязательств, предусмотренных соглашениями. Они двусторонние. Правительство автономного округа со своей стороны принимает обязательства по созданию условий, благоприятных для развития бизнеса и проживания людей, задействованных на предприятиях компании „Лукойл“. В данном случае, принятые обязательства усиливают возможности каждой стороны и своих компетенций. С помощью компании „Лукойл“ появляются дополнительные спортивные объекты, учреждения культуры, образования», — прокомментировала губернатор. После подписания документа была также затронута тема добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. По словам Вагита Алекперова, в «Лукойле» создана специальная программа, которая работает в этом направлении. «Предусмотрен бюджет на ближайшие три года. Это серьезные суммы. Будут буриться опорные скважины, проводиться комплексные исследования», — отметил президент нефтяной корпорации.