В США отказались признать «Кинжал» гиперзвуковым оружием

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» нельзя назвать гиперзвуковым оружием, утверждает американское издание The National Interest. При этом издание согласилось с тем, что у комплекса нет аналогов в мире.
Зарубежные журналисты подчеркнули, российская аэробаллистическая ракета малой радиолокационной заметности и высокой маневренности «Кинжал» не является «крылатой ракетой, действующей на основе гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя». По их мнению, ракету нельзя назвать гиперзвуковым оружием, несмотря на ускорение при полете до гиперзвуковых скоростей, сообщает Lenta.ru. При этом издание указывает, что в мире ни у кого кроме России нет аэробаллистических ракет.
Напомним, в марте экипаж самолета МиГ-31 ВКС России совершил учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал», сообщал RT. Испытания прошли успешно.
Как писало «URA.RU» ранее, президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в марте 2018 года представил комплекс «Кинжал». С 1 декабря 2017 года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.