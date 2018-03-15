Уральский банк напомнил, как выиграть миллион

ПАО «Запсибкомбанк» продолжает розыгрыш одного миллиона рублей. До подведения итогов акции «Мечты на миллион» остается чуть больше месяца, банк предлагает принять в ней участие всем желающим. Итоги подведут 16 апреля 2018 года, уточнили в компании.
Для того чтобы стать участником розыгрыша крупной суммы, до 31 марта 2018 года необходимо открыть вклад (в офисе, банкомате или в личном кабинете) или оформить кредит (ипотечный, жилищный, потребительский, на рефинансирование кредитов других банков или автокредит) в «Запсибкомбанке». Вторым условием значится иметь на 1 апреля 2018 года 100 тысяч рублей на вкладе или действующий кредит, оформленный в период проведения акции.
«Напоминаем, что шансы на выигрыш удваиваются для клиентов, получающих заработную плату или пенсию на карту банка, а также для тех, кто оформит потребительский кредит или „переведет“ кредиты, взятые в других банках, в „Запсибкомбанк“», — рассказал директор дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников. Банк также запустил другие акции: «iPhone к вкладу», где у каждого открывшего вклад «Я успешен» есть шанс выиграть iPhone 8, и «Деньги к деньгам», где вкладчики банка становятся участниками еженедельного розыгрыша до 10% от суммы пополнения вклада.