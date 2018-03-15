Жизнь российских космонавтов на МКС сделают автономной

Госкорпорация «Роскосмос» планирует в следующие три года сделать работу российских космонавтов на МКС независимой от других стран. Для этого в космос будет запущено три дополнительных модуля.
«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — цитирует Life.ru заявление гендиректора компании Игоря Комарова.
Дополнительные модули должны обеспечить сегменту автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения. После монтажа блоков российская часть станции сможет работать независимо от прочих.
В настоящее время МКС используется совместно США, Россией, ЕС, Японией и Канадой. При этом планируется, что к 2024 году станция прекратит свою работу, в связи с чем РФ и Китай планируют развернуть свои собственные орбитальные комплексы.