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15 марта 2018
14:05  15 марта 2018 0

Жизнь российских космонавтов на МКС сделают автономной

Экзамен у дублирующего экипажа МКС-45/46/ЭП-18. Звездный городок, тренажер мкс, космическая станция, космноавтика
Россияне смогут работать на станции независимо от других странФото: Антон Белицкий © URA.RU

Госкорпорация «Роскосмос» планирует в следующие три года сделать работу российских космонавтов на МКС независимой от других стран. Для этого в космос будет запущено три дополнительных модуля.

«Мы нашей промышленности дали задание, чтобы к 2021 году, то есть за годы до того, как истекает срок, оговоренный нами по совместной работе на МКС, мы имели возможность отделиться и самостоятельно работать в рамках российского сегмента», — цитирует Life.ru заявление гендиректора компании Игоря Комарова.

Дополнительные модули должны обеспечить сегменту автономность с точки зрения энергетики, двигателей, систем связи и жизнеобеспечения. После монтажа блоков российская часть станции сможет работать независимо от прочих.

В настоящее время МКС используется совместно США, Россией, ЕС, Японией и Канадой. При этом планируется, что к 2024 году станция прекратит свою работу, в связи с чем РФ и Китай планируют развернуть свои собственные орбитальные комплексы.

Игорь Чукреев
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