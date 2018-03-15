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15 марта 2018
21:28  15 марта 2018 0

Сурайкин набросился на представителя Грудинина во время дебатов. «В „Доме-2“ было культурнее». ВИДЕО

Шевченко назвал Сурайкина «бандеровским провокатором»Фото: скриншот видео
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Предвыборные дебаты на телеканале «Россия 1» едва не закончились жестокой дракой из-за конфликта между кандидатом в президенты от «Коммунистов России» Максимом Сурайкиным и журналистом Максимом Шевченко, который выступает от имени кандидата от КПРФ Павла Грудинина. Другим участникам дебатов пришлось своими силами останавливать разъяренного Сурайкина.

Максим Сурайкин привел на дебаты бывшую работницу совхоза имени Ленина Лидию Филькину, представив ее в качестве доверенного лица, пишет RT. Филькина заявила, что Грудинин выгнал ее семью из квартиры, при этом Сурайкин оставался в этот момент в студии. Максим Шевченко обратил на это внимание, и тогда ведущий Владимир Соловьев попросил Сурайкина уйти. Между Сурайкиным и Шевченко разгорелся спор, и последний назвал кандидата от «Коммунистов России» «бандеровским провокатором». С криком «Я тебе сейчас в морду дам!» Сурайкин бросился на оппонента, а Владимир Соловьев и кандидат от «Партии Роста» Борис Титов стали удерживать Сурайкина. В итоге его вывели из студии.

«Очередная мерзость на дебатах Соловьева. Вчера мочили меня, сегодня — Грудинина», — написала Ксения Собчак на своей странице в Twitter после произошедшего. «Адовый треш. В „Доме-2“ было культурнее», — подытожила Собчак, которой также накануне досталось во время теледебатов. Ее довел до слез Владимир Жириновский, сообщала «Национальная служба новостей».

Выборы президента состоятся 18 марта. В них участвует восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от «Коммунистов России» Максим Сурайкин, кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин и лидер «Партии Роста» Борис Титов.

Дарья Корчак
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