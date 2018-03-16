Минобрнауки оценило инициативу Госдумы об отмене ЕГЭ

Министерство образования и науки РФ не поддержало инициативу Госдумы об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Чиновники сослались на значительное усовершенствование ЕГЭ и поддержку его со стороны большинства россиян.
«ЕГЭ совершенствовали последние годы, выводя, в частности, из заданий тестовую часть. Мы не планируем отступать от этой системы, но продолжим следить за комфортным и объективным проведением экзаменов», — цитирует RNS заявление представителя ведомства. Как указали в Минобре, ЕГЭ обеспечивает объективность оценки итоговых знаний и уравнивает возможности российских абитуриентов поступать в вузы.
Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в феврале—марте 2018 года, более 60% респондентов поддерживают сохранение ЕГЭ, исходя именно из указанных Минобром соображений. Это максимум поддержки, который достигла система за последние десять лет.
Как сообщало «URA.RU», законопроект об отмене ЕГЭ подготовила группа депутатов Госдумы во главе с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. По их мнению, в российских школах следует вернуться к традиционной форме проведения государственных экзаменов. ЕГЭ в нынешнем виде слишком формализован, требует «натаскивания» с помощью платных репетиторов и ежегодно сопровождается массой нарушений.