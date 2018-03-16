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16 марта 2018
15 марта 2018
04:39  16 марта 2018 0

Госдума попытается отменить ЕГЭ

Депутаты облдумы сдают ЕГЭ по математике. Курган, егэ
Многие считают систему тестов не оправдавшей ожиданияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Законопроект, предусматривающий отмену в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет внесен на рассмотрение Госдумы РФ в пятницу, 16 марта. По мнению авторов инициативы, тесты, в форме которых сейчас оцениваются полученные знания, по сути являются не обучением, а дрессировкой.

Как отмечает один из соавторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, Борис Чернышов, ЕГЭ нужно повсеместно отменить, а экзамены проводить в традиционной форме. «Это позволит улучшить процесс обучения и сделать так, чтобы в финальных классах дети не готовились к ЕГЭ, а спокойно учились и потом поступали в вузы», — приводит RT слова депутата.

Отметим, по данным Рособрнадзора больше половины российских выпускников выбрали в качестве экзамена обществознание. Кроме того, из года в год отмечается рост числа желающих сдавать тест по естественнонаучным дисциплинам — химии, физике, биологии. Большинство выпускников 2018 года пожелали сдавать 5-6 экзаменов. По мнению экспертов, это связано с тем, что школьники пытаются таким образом оставить себе простор для маневра при поступлении в вузы.

Евгений Александров
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