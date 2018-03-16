Два зауральских города получили особый статус

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев присвоил статус территории опережающего развития (ТОР) 19 городам. В их числе оказались два города из Курганской области.
Соответствующие документы размещены на сайте правительства РФ. Статус ТОР получил город Далматово, где планируется создание производства алюмо-скандиевой лигатуры, предприятия по переработке овощей методом глубокой заморозки и производству готовых быстрозамороженных блюд. Кроме того, обозначены планы по разработке торфяного месторождения с целью производства синтетической нефти, топлива светлых и темных фракций и газа, создание производства грузовых подкатных тележек и шовных труб. Этот статус позволит создать более 290 рабочих мест и привлечь инвестиции в размере 1,3 млрд рублей.
Еще один курганский город — Варгаши — также теперь обладает особым статусом. Там будет создан пиролизный комплекс по изготовлению древесного угля, построена мельница производительностью 300 т/сутки, мини-пекарни, производства по переработке мясных полуфабрикатов, масличных культур и др. В городе появится более 200 рабочих мест. Станет возможным привлечь инвестиции в 880 млн рублей. Благодаря новым инвесторам снизится зависимость от единственного градообразующего предприятия в каждом городе.
Ранее «URA.RU» сообщало, что глава Курганской области Алексей Кокорин распорядился принять меры для включения моногородов Катайск и Петухово в число территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Благодаря новому статусу населенные пункты смогут получить поддержку фонда развития моногородов и налоговые льготы для бизнеса. Кроме того, резидентам ТОСЭР разрешено в четыре раза сократить отчисления во внебюджетные фонды.