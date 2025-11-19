ЦУР Курганской области выявил серию фейков в местном паблике
В курганском паблике опубликовали сразу три провокационных поста
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Центр управления регионом (ЦУР) Курганской области выявил в местном паблике серию информационных провокаций. В нем появились фейковые посты на «чувствительные» темы: о мигрантах, СВО и определенной национальности. Об этом сообщает ЦУР.
«В паблике „Подслушано Куртамыш“ появились три поста, которые являются информационными провокациями. ЦУР Курганской области зафиксировал точно такие же сообщения в других пабликах страны. Все они не имеют конкретного автора, географической привязки к региону и касаются „чувствительных“ тем: мигранты, СВО, определенная национальность», — сообщает ЦУР Курганской области.
В ведомстве также напомнили, что доверять ненадежным источникам нельзя, а непроверенную информацию не стоит пересылать. За помощью и получением достоверных сведений следует обращаться через официальные группы ведомств и учреждений, которые имеют статус «Госорганизация». Там можно задать вопросы, сообщить о проблемах и получить квалифицированную помощь.
Ранее в соцсетях распространялась информация о молодой курганской учительнице, которая якобы шокирует общественность откровенными нарядами. Этот фейк паблики использовали для увеличения просмотров. Об этом сообщали представители департамента образования Курганской области.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!