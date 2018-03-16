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16 марта 2018
19:38  16 марта 2018 0

Жириновский назвал своих возможных преемников. Сын политика обиделся

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир
Своего сына Жириновский среди претендентов на пост лидера ЛДПР не назвалФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто может стать лидером партии в будущем и сменить его на этом посту. Сына политика, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, в списке претендентов не оказалось.

«Если меня нет, то есть Дегтярев, Курдюмов, Чернышов, Диденко, Нилов, Власов — у него есть перспективы через 20 лет заменить, потому что он самый современный», — отметил Жириновский в беседе с агентством РИА «Новости». «У него смартфон в кармане, на любой вопрос он через минуту дает ответ. Я им не пользуюсь», — пояснил свой выбор Жириновский. По словам политика, будущий глава ЛДПР должен обладать целым массивом знаний, который нарабатывается в течение 30-40 лет.

Примечательно, что среди возможных преемников Владимир Жириновский не упомянул своего сына, депутата Госдумы Игоря Лебедева. Сам Лебедев довольно обиженно прокомментировал этот факт. «Обращайтесь к тому, кто озвучивал этот список!» — сказал он в ответ на вопрос издания «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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