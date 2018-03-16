Кандидат в президенты России от ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, кто может стать лидером партии в будущем и сменить его на этом посту. Сына политика, вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, в списке претендентов не оказалось.
«Если меня нет, то есть Дегтярев, Курдюмов, Чернышов, Диденко, Нилов, Власов — у него есть перспективы через 20 лет заменить, потому что он самый современный», — отметил Жириновский в беседе с агентством РИА «Новости». «У него смартфон в кармане, на любой вопрос он через минуту дает ответ. Я им не пользуюсь», — пояснил свой выбор Жириновский. По словам политика, будущий глава ЛДПР должен обладать целым массивом знаний, который нарабатывается в течение 30-40 лет.
Примечательно, что среди возможных преемников Владимир Жириновский не упомянул своего сына, депутата Госдумы Игоря Лебедева. Сам Лебедев довольно обиженно прокомментировал этот факт. «Обращайтесь к тому, кто озвучивал этот список!» — сказал он в ответ на вопрос издания «Национальная служба новостей».