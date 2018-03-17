07:05 17 марта 2018 0

Из-за травмы футболист не сможет выступить на чемпионате мира Фото: Pixabay

Нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин перенес операцию после травмы связок колена и сможет вернуться на поле лишь через несколько месяцев. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.

«Операция прошла успешно. В течение ближайшего месяца футболист будет проходить реабилитацию в Риме, после этого — вернется в „Газпром“-тренировочный центр. На поле Александр Кокорин сможет вернуться через 4-5 месяцев», — пояснили в клубе.

Таким образом, Кокорин пропустит чемпионат мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.