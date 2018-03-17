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17 марта 2018
16 марта 2018
11:42  17 марта 2018 0

Ученые изобрели цифровое бессмертие для мозга

Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, онкология, томограмма
Процедуру можно провести только после смерти человекаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты стартапа Netcome в США изобрели способ цифрового бессмертия. По их словам, если кровь только что умершего человека заменить бальзамирующей жидкостью, состоящей из специальных химических веществ, то можно полностью сохранить память индивида.

Специальная жидкость способна зафиксировать расположение нейронов. После их можно оцифровать и загрузить в облако, пишет агентство Nation News. Конечный продукт выглядит как стекло. Технология уже была опробована на кроликах, и за разработку ученые получили премию Brain Preservation Foundation.

Американцы пообещали представить цифровую копию мозга человека к 2024 году. Технологию планируют сделать коммерческой услугой. Один из создателей стартапа Роберт Макинтайр одним из первых подал заявку на оцифровку мозга.

Семен Гринберг
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