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08:00  18 марта 2018 0

В Пермском крае стартовали выборы президента России. Право на участие есть у двух миллионов человек

Выборы-2015. Тюмень, выборы, голосование
Избирательные участки будут работать 08:00 до 20:00Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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В Пермском крае более двух миллионов человек могут принять участие в выборах президента России. Избиратели будут голосовать за одного из восьми претендентов на пост главы государства.

В воскресенье, 18 марта, в Прикамье, как и по всей стране, проходят выборы президента России. В избирательной комиссии региона «URA.RU» рассказали, что голосование продлится с 08:00 до 20:00. Открыты 1844 участка. Численность избирателей Прикамья на 1 января 2018 года составила 2 миллиона 9 тысяч человек.

Каждый, кто придет на выборы, получит памятный сувенир — карманный календарь. Молодым избирателям до 35 лет подарят еще и флажок. А 18-летним юношам и девушкам, которые впервые в своей жизни придут на выборы, вручат значок и обложку для паспорта. Все сувениры — с символикой президентских выборов. «Мелочь, а приятно, а главное — останется на память о главных выборах страны», — написал на своей странице в Instagram председатель крайизбиркома Игорь Вагин.

На протяжении нескольких месяцев жителей Прикамья приглашали на выборы при помощи баннеров, плакатов, СМС и социальных сетей. На этой неделе землякам в Instagram напомнил о голосовании и губернатор Максим Решетников: «18 марта на избирательных участках в крае будет более двух млн избирательных бюллетеней. Мой голос обязательно будет в одном из них. Уверен, что каждый сможет найти в этот день 15 минут ради ближайших шести лет».

Известно, что в Перми проголосует прославленный пианист Денис Мацуев. В столице Прикамья проходит его международный фестиваль.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.RU»
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