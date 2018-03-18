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18 марта 2018
Главные новости Москвы
15:37  18 марта 2018 0

Пенсионерка в эфире Навального поблагодарила власть за выборы. ВИДЕО

Журналисту было не интересно мнение избирателяФОТО: скрин с видео
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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На избирательном участке женщина обрадовалась возможности бесплатно сдать анализы на заболевание раком прямо на месте голосования. Она поблагодарила за это действующую власть. Сторонники Навального выпустили интервью в эфир с нелестными комментариями.

Трансляцию с избирательного участка организовала команда блогера Алексея Навального. Видео выложили в телеграм-канал «Лесонавал». В ролике журналист берет интервью у пришедшей на участок пенсионерки по поводу благотворительной акции. «Самое интересное, что было на этом участке, — возможность сдать кровь на онкомаркеры. Анна Владимировна, расскажите, как это было?» — спросил журналист у женщины. Избирательница c готовностью поделилась, что очень довольна организованной акцией. «Наш народ должен быть здоровым. И я очень благодарна за то, что организовали такую акцию», — пояснила женщина. «Доброго здоровья», — заметил на это интервьюер и принялся рассказывать в камеру, что акция, хоть и законна, расточительна. «Затраты на анализ крови составляют 3-4 млрд рублей, которые можно было бы потратить на медицину», — заявил корреспондент.

18 марта в России проходят выборы президента. На роль российского лидера претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), а также Григорий Явлинский («Яблоко»).

Рита Теркина
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