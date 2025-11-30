Захарова объяснила отставку Ермака Фото: Роман Наумов © URA.RU

Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского — лишь пиар-ход киевского режима. Кроме того, Захарова заявила, что действия Киева угрожают мировой безопасности.

«Это, конечно, все очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился», — сказала Захарова РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет не об отставке Ермака, а о необходимости «всю эту шайку-лейку надо судить». По ее словам, представители киевского режима должны быть привлечены к ответственности не только за внутренние преступления, но и как международные преступники.

Заявление прозвучало также в контексте обсуждения удара по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Касательно удара по КТК она заявила: «Все понимают уже, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой». Россия проинформирует все международные площадки об ударе по инфраструктуре КТК.

Ранее в акватории порта Новороссийск были атакованы объекты морской инфраструктуры КТК. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 было серьезно повреждено и выведено из строя. Казахстан экстренно переправил поставки нефти.

В Министерстве энергетики Казахстана выразили мнение, что атаки ВСУ на объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума могут представлять угрозу для мировой энергетической безопасности. В ведомстве также осудили действия Киева.

Это произошло на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело операцию «Мидас», в ходе которой прошли обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, у главы Минюста Германа Галущенко (впоследствии он был снят с должности), а также в компании «Энергоатом». В Киеве прошло несколько акций протеста — жители требовали смены власти в стране.