Захарова объяснила отставку Ермака
Отставка Андрея Ермака с поста главы офиса президента Украины Владимира Зеленского — лишь пиар-ход киевского режима. Кроме того, Захарова заявила, что действия Киева угрожают мировой безопасности.
«Это, конечно, все очередной пиар-ход. Киевский режим очередной срезает мешок с песком для того, чтобы этот воздушный шар окончательно не завалился», — сказала Захарова РИА «Новости». Она подчеркнула, что речь идет не об отставке Ермака, а о необходимости «всю эту шайку-лейку надо судить». По ее словам, представители киевского режима должны быть привлечены к ответственности не только за внутренние преступления, но и как международные преступники.
Заявление прозвучало также в контексте обсуждения удара по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Касательно удара по КТК она заявила: «Все понимают уже, что эта международная террористическая неонацистская ячейка угрожает безопасности мировой». Россия проинформирует все международные площадки об ударе по инфраструктуре КТК.
Ранее в акватории порта Новороссийск были атакованы объекты морской инфраструктуры КТК. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 было серьезно повреждено и выведено из строя. Казахстан экстренно переправил поставки нефти.
В Министерстве энергетики Казахстана выразили мнение, что атаки ВСУ на объекты морской инфраструктуры Каспийского Трубопроводного Консорциума могут представлять угрозу для мировой энергетической безопасности. В ведомстве также осудили действия Киева.
Это произошло на фоне разгоревшегося на Украине коррупционного скандала. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело операцию «Мидас», в ходе которой прошли обыски у бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича, у главы Минюста Германа Галущенко (впоследствии он был снят с должности), а также в компании «Энергоатом». В Киеве прошло несколько акций протеста — жители требовали смены власти в стране.
Обыски прошли и у экс-главы офиса, на фоне чего он подал в отставку. Как уход Ермака повлияет на украинский конфликт — в материале URA.RU.
