18:43 18 марта 2018 0

Глава ЦИК провела брифинг, посвященный ходу выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова в шутливой форме пообещала дать «по рукам и по зубам» фальсификаторам и махинаторам на избирательных участках. Эмоциональная фраза прозвучала на брифинге, посвященном ходу голосования.

«Все нормально, работаем. Опасность только, чтоб люди нормально все провели, чтоб не допустили никаких нарушений, чтобы всем фальсификаторам и махинаторам дали по рукам, а я думаю, что и по зубам», — прокомментировала избирательный процесс глава ЦИК.

На данный момент на выборах президента России практически не зафиксировано серьезных нарушений. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию о том, как проходит голосование в стране.