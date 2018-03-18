Кокорин разберется, почему в Зауралье упала явка

По словам губернатора, процент явки не выбивается из общероссийских значений
Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что в регионе тщательно проанализируют, почему произошло падение явки. Об этом он заявил во время общения с прессой на митинге, посвященном присоединению Крыма.
«Явка не так высока. Будем смотреть процент, за кого проголосовали зауральцы. Уверен, что они сделали правильный выбор, — отметил глава региона. — Мы будем смотреть, почему на тех или иных участках явка была не так высока». Тем не менее, он отметил, что процент явки не выбивается из общероссийских значений.
Явка на 18:00 в Курганской области составила 57,02%. В 2012 году на этот час проголосовало 59,03%.