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Главные новости Курганской области
21:40  18 марта 2018 0

Кокорин разберется, почему в Зауралье упала явка

ВЫБОРЫ 2018. Голосование губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Шадринск, кокорин алексей, выборы президента, кабинки для голосования, голосование, выборы2018
По словам губернатора, процент явки не выбивается из общероссийских значенийФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Губернатор Курганской области Алексей Кокорин заявил, что в регионе тщательно проанализируют, почему произошло падение явки. Об этом он заявил во время общения с прессой на митинге, посвященном присоединению Крыма.

«Явка не так высока. Будем смотреть процент, за кого проголосовали зауральцы. Уверен, что они сделали правильный выбор, — отметил глава региона. — Мы будем смотреть, почему на тех или иных участках явка была не так высока». Тем не менее, он отметил, что процент явки не выбивается из общероссийских значений.

Явка на 18:00 в Курганской области составила 57,02%. В 2012 году на этот час проголосовало 59,03%.

Татьяна Жаткина
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