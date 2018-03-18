Пользователи посмеялись над звездной четой
Снимок российской примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина с избирательного участка в Звенигороде стал темой для шуток в социальных сетях. Пользователи иронизируют над внешним видом певицы и ее возрастом.
«Твое лицо, когда не нашла в бюллетене Брежнева», — смеются в Сети. Также комментаторы предположили, что Пугачева и Галкин «чет приуныли», и «все мы сегодня немного Алла Борисовна».
Отметим, голоса также отдали и другие знаменитости, среди которых Михаил Боярский, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и Елена Темникова. «URA.RU» ведет онлайн-трансляцию выборов президента в России.
Сеть заполонили фотожабы на Пугачеву и Галкина с избирательного участка