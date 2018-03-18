01:01 18 марта 2018 0

Россияне идут на избирательные участки с самого утра Фото: Александр Константинов © URA.RU

В это воскресенье, 18 марта, в России проходят выборы президента. Граждане страны в седьмой раз (с момента учреждения поста президента в 1991 году) отправились на избирательные участки, чтобы определить свою судьбу на ближайшие шесть лет.

В числе кандидатов — восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин (партия «Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Большинство избирательных участков в каждом из регионов начнет свою работу в 8.00 по местному времени и закроется в 20.00. Первыми опустить бюллетень в урну получили возможность жители Дальнего Востока. Далее свой выбор сделают в других регионах, в том числе уральцы. Учитывая, что россияне живут в 11 часовых поясах, голосование на всей территории страны в целом продлится почти сутки. Самые свежие цифры, ход голосования, участие в выборах VIP-персон и простых россиян, все самое интересное с избирательных участков — в трансляции «URA.RU».

01:51 Центризбирком получил первую жалобу с требованием отменить итоги выборов президента России, которые стартовали менее часа назад. Жалоба, как рассказала глава ЦИК Элла Памфилова, поступила из Краснодарского края, пишет ТАСС.

01:41 В Анадыре [Чукотский автономный округ] в день выборов местное такси будет бесплатно возить на избирательные участки всех желающих проголосовать. Для этого избирателям будет достаточно сказать при вызове такси фразу «Я на выборы». Водители при этом водители получат полную зарплату.

01:27 Всего на территории округа открылись 55 участков. Наиболее активно, как пишет ТАСС, голосование началось в Петропавловске-Камчатском. К 8:00 утра в один из участков пришли больше двух десятков избирателей.

01:14 В Камчатском крае и в Чукотском автономном округе в 8:00 по местному времени (23:00 17 марта по Москве) открылись избирательные участки