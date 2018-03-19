Свердловская область подсчитала 98% бюллетеней, но облизбирком пока не решается озвучить результат

На выборах президента РФ в Свердловской области за Владимира Путина проголосовало 74,77% избирателей. По данным источника «URA.RU» в свердловском отделении «Единой России», об этом свидетельствуют результаты обработки 97,68% бюллетеней.
На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин — его поддержало 11,44% принявших участие в выборах свердловчан. Замыкает тройку лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 6,73% голосов. Далее следуют Ксения Собчак (2,18%), Григорий Явлинский (1,36%), Борис Титов (0,94%), Сергей Бабурин (0,73%) и Максим Сурайкин (0,64%). Свою гражданскую позицию пожелали выразить 62,24% избирателей.
В ближайшее время председатель Свердловского облизбиркома проведет брифинг, на котором озвучит официальные данные о предварительных итогах голосования. Все прочие цифры здесь верифицировать пока отказываются, называя их «слухами».
В 2018 году в выборах участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).