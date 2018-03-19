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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
02:13  19 марта 2018 0

Путина спросили о будущем сроке. «Я что, до ста лет буду сидеть?» ВИДЕО

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир, задумался
Путин ответил на вопрос с юморомФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Владимир Путин после окончания голосования в Москве пообщался со своими доверенными лицами в предвыборном штабе. Он с юмором отнесся к вопросу о планах баллотироваться в 2030 году.

Путину задали вопрос о том, будет ли он баллотироваться на выборах через 12 лет. «Давайте посчитаем, — ответил действующий президент. — Я что, до ста лет буду что ли сидеть?». Стоит отметить, что в 2030 году Владимиру Путину будет только 78 лет.

Согласно промежуточным результатам голосования, озвученным ЦИК РФ, Путин одерживает победу со значительным отрывом от остальных кандидатов. У самовыдвиженца Путина 73,98% голосов, на втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (14,96%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он набрал 6,73% голосов. В президентской гонке также принимали участие Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Ольга Кулакова
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