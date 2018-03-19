02:13 19 марта 2018 0

Путин ответил на вопрос с юмором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин после окончания голосования в Москве пообщался со своими доверенными лицами в предвыборном штабе. Он с юмором отнесся к вопросу о планах баллотироваться в 2030 году.

Путину задали вопрос о том, будет ли он баллотироваться на выборах через 12 лет. «Давайте посчитаем, — ответил действующий президент. — Я что, до ста лет буду что ли сидеть?». Стоит отметить, что в 2030 году Владимиру Путину будет только 78 лет.

Согласно промежуточным результатам голосования, озвученным ЦИК РФ, Путин одерживает победу со значительным отрывом от остальных кандидатов. У самовыдвиженца Путина 73,98% голосов, на втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (14,96%), на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он набрал 6,73% голосов. В президентской гонке также принимали участие Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).