00:54 19 марта 2018 0

По оценкам политологов, результат выборов был вполне ожидаемым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В соответствии с промежуточными результатами голосования, озвученными Центризбиркомом РФ, действующий президент РФ Владимир Путин одерживает победу со значительным отрывом от остальных кандидатов. За него отдали свои голоса более 12 млн россиян.

По данным ЦИК, у самовыдвиженца Владимира Путина 73,98% голосов (12 млн 43 тыс. 698 голосов). На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин (14,96%, 2 млн 468 тыс. 758 голосов). Тройку лидеров замыкает лидер ЛДПР Владимир Жириновский — он набрал 6,73% голосов (1 млн 108 тыс. 243 голоса).

Далее места распределяются следующим образом: у Ксении Собчак 1,39% (229 тыс. 821 голос), у Григория Явлинского 0,78% (129 тыс. 153 голоса), у Сергея Бабурина 0,63% (103 тыс. 117 голосов). У Максима Сурайкина и Бориса Титова по 0,62% (102 566 и 101 333 голоса соответственно).

По словам политолога Григория Казанкова, итог выборов вполне ожидаемый. «Всё дело в масштабах фигуры действующего президента и калибре его оппонентов, — отметил политолог. — На прошлых выборах была несколько иная ситуация, и надо это понимать. Тогда результаты были несколько иными за счет того, что избирателей возмутили итоги парламентских выборов, прошедших незадолго до президентской кампании, и фальсификации, которые имели место».

Кроме того, на результаты оказало влияние и увеличившаяся явка, а также то, что выборы в этот раз «проходили спокойно, без каких-то серьезных нарушений и скандалов».

Напомним, выборы президента России прошли в стране в седьмой раз. До этого граждане избирали лидера РФ в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 годах. Второй тур голосования потребовался лишь в 1996 году, тогда основными конкурентами изначально считались действующий президент России Борис Ельцин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По результатам второго тура Борис Ельцин набрал более 50 процентов голосов избирателей и был переизбран на второй срок. В 2018 году в выборах участвовали восемь кандидатов: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста») и Григорий Явлинский («Яблоко»).