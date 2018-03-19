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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
05:31  19 марта 2018 0

Российские пенсионеры стали чаще ездить за границу

Ирина Шейк, Михаил Галустян, Турция, море, турция, флаг турции, достопримечательности турции, анталья
Главный поток ориентирован на отдых в ТурцииФото: depositphotos.com

На долю российских пенсионеров, которые планируют отправиться в путешествие или уже успели отдохнуть в этом году, приходится не менее пятнадцати процентов от общего турпотока выезжающих за рубеж граждан. Однако, согласно данным программ раннего бронирования на конец весны — начало осени, количество заявок от туристов этой категории уже дошла до 28 процентов от общего объема.

«Стоит отметить, что эта цифра в течение года „размоется“ основным турпотоком, который начнет формироваться с мая этого года. Но, по нашей оценке, эта цифра не станет меньше 15% от всех выехавших за рубеж в 2018 году», — рассказал директор по развитию национальной сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

По программам систем бронирования, два года назад количество туристов-пенсионеров составило 3,6 процента от общего турпотока, а год назад — 8,5 процентов. Однако, в 2015 году такой показатель был равен всего 1,5 процентам.

«Это легко объясняется отсутствием в 2015 году самого массового направления — Турции. Тогда же был закрыт Египет. Но появление Турции в последующие годы привело к существенному росту», — добавил Блинов. Отмечается, что главный поток туристов-пенсионеров в 2016—2017 годах больше ориентирован на Турцию (80 процентов). Отмечается, что подобная тенденция продолжится и в этом году.

Александр Черноскутов
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