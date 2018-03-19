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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
06:28  19 марта 2018 0

Минсельхоз акцентируется на производстве молока. Его необходимо 40 млн тонн в год

Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., продавец, молоко, мерчендайзер
Сейчас россияне ограничивают себя в потреблении молока из-за его высокой ценыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже через семь лет, в 2025 году, производство молока в России будет увеличено на 1,3 млн тонн. В соответствии с планами Минсельхоза в 2025 году показатель должен будет достичь отметки 32,4 млн тонн в год.

Как сообщают «Известия», в соответствии с программой развития агропромышленного комплекса, акцент на молочном скотоводстве был сделан так как молоко является основным сырьем для производства продуктов, представляющих основу рационального питания. В целом же даже такое увеличение производства не покрывает потребностей в масштабах государства: так, вице-премьер Аркадий Дворкович ранее заявлял, что нехватка собственного молока в стране составляет 25%. Чтобы полность перестать зависеть от зарубежных поставок, объем производства молока в России необходимо нарастить минимум до 40 млн тонн в год.

Эксперты АПК уверены: достичь показателя в 40 млн тонн вряд ли возможно даже в течение ближайших 10-15 лет. Поэтому указанный показатель в 32,4 млн тонн до 2025 года — реалистичен. Тем более, что низкий спрос на молочную продукцию в России не может способствовать росту ее производства.

Сейчас в России потребляется в среднем 236 кг молока и молочных продуктов на человека в год. Норма же составляет 325 кг. Специалисты уверены — недостаток спроса связан с ценовой политикой. Люди просто ограничивают свои потребности в питании из-за стоимости товаров в торговых сетях: магазины сейчас накручивают к первоначальной стоимости молока 50%, а иногда и 100% закупочной цены. Чтобы этого не происходило, ритейлеры должны быть лишены такой возможности.

Евгений Александров
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