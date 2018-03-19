Жириновский предсказал исчезновение должности президента в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предсказал изменения политического устройства России. По его мнению, к 2024 году основные полномочия возьмет на себя Госсовет, который возглавит неизбираемый лидер, а должность президента может быть упразднена.
«Будет Госсовет — коллективный орган, где председатель Госсовета с правами президента будет выбираться на заседании Госсовета, а Госсовет будет формироваться из лучших губернаторов, для видимости лучших, министров, сенаторов, депутатов, — человек 30—40 будут сидеть в этом Георгиевском зале Кремля», — цитирует Жириновского РБК.
Жириновский уверен, что действующая многопартийная система в ближайшие годы также может подвергнуться изменениям: лучшие парламентарии объединятся в две больших партии, примерно равные по силам. Одной из них станет «Единая Россия», которая может трансформироваться в «Консервативную партию России», а во вторую войдут представители других парламентских объединений.
Отвечая на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году, лидер ЛДПР отметил, что пока рано принимать решение, поскольку «конъюктура еще изменится сто раз». Ранее Жириновский жаловался на отсутствие достойного преемника в рядах своей партии. «Можем мы Шаляпина вырастить? 100 лет прошло — второго Шаляпина нет, Маяковского нет, Есенина нет», — приводит слова Жириновского сайт «Подмосковье сегодня».
Отметим, что ранее лидер ЛДПР предложил освободить от налогов россиян с зарплатой не более 20 тысяч рублей. По его мнению, логичнее ввести дополнительные сборы на сверхдоходы для богатых россиян, напоминают Argumenti.ru.
Владимир Жириновский завершил президентскую гонку на третьем месте. По данным ЦИК, после обработки 99% бюллетеней у представителя ЛДПР было 5,68% голосов. Первое место с 76,65% занял действующий глава государства — Владимир Путин, на втором месте Павел Грудинин — 11,82%. Далее расположились Ксения Собчак (1,66%), Григорий Явлинский (1,04%), Борис Титов (0,75), Максим Сурайкин (0,68%) и Сергей Бабурин (0,65%), уточняет «Национальная служба новостей».