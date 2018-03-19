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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Курганской области
11:40  19 марта 2018 0

Курганские энергетики создали оперативный штаб по борьбе с последствиями сильного ветра

Шумиха энергоскандал, столбы, электросети, провода
Из-за непогоды без света остались тысячи курганцевФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В компании СУЭНКО создали оперативный штаб по устранению последствий снегопада и шквалистого ветра, которые привели к отключению электроэнергии в Курганской области. По данным на утро 19 марта, без света остались 17 тысяч местных жителей.

По имеющейся информации, в регионе отключены 44 воздушные линии 10 кВ, при этом часть потребителей получает электроэнергию по резервным схемам. На ликвидацию нарушений курганские энергетики направили 42 аварийно-восстановительные бригады (127 человек), а также задействовали 50 единиц техники.

В то же время в готовность приведены 16 передвижных дизель-генераторов, определены точки подключения социально значимых объектов. В СУЭНКО принимают все необходимые меры, чтобы максимально быстро восстановить электроснабжение жителей региона, отметили в компании.

Софья Стеклова
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