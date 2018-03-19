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19 марта 2018
Главные новости Москвы
13:00  19 марта 2018 0

Дочь Лужкова получила кипрское гражданство

Отец навещает Елену в ЛондонеФОТО: Елена Лужкова, «ВКонтакте»

Елена Лужкова, 25-летняя дочь экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и самой богатой женщины России Елены Батуриной, стала гражданкой Кипра. Это следует из данных британского реестра юрлиц.

Елена живет с матерью в Британии и занимается гостиничным бизнесом, рассказывал про дочь Лужков. Лондон уже давно в шутку называют «русским городом». Там обитают многие россияне. В их числе Андрей Бородин, возглавлявший ранее Банк Москвы, но бежавший в Британию из-за обвинений в многомиллиардных махинациях, основатель популярного приложения знакомств Bumble Андрей Андреев, предприниматель Роман Абрамович и другие.

Для получения кипрского паспорта иностранцу нужно вложить 2 млн евро в недвижимость страны или 2,5 млн евро в кипрские компании. Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина инвестирует в компании Кипра намного больше. По итогам 2017 года она очередной раз возглавила рейтинг «25 богатейших женщин России». По данным Forbes за год Батурина заработала миллиард долларов.

Сам Лужков между поездками в Лондон много времени проводит у себя на ферме под Калининградом, где выращивает зерно, разводит лошадей и овец, уточняет «Национальная служба новостей». Ранее Лужков завил, что будет делать витамины из гречки, поясняет «Федеральное агентство новостей». В прошлом году ему запретили въезд в Грузию. Узнав о том, что попал «черный список», Лужков заявил, что власти страны поступили неразумно, пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Рита Теркина
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