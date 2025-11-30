У певицы МакSим нашли крупные долги

МакSим должна за коммуналку нескольких квартир в Москве почти 200 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) задолжала почти 200 тысяч рублей за коммунальные услуги. На артистку подали в суд, сообщил telegram-канал Shot.

«Певица МакSим задолжала за коммуналку почти 200 тысяч рублей. На нее подали в суд», — сообщил telegram-канал. Там же отметили, что долг накопился сразу за две московские квартиры.

Сообщается, что певица уже несколько месяцев игнорирует платежки. Первая задолженность в 173 тысяч рублей — по оплате жилья в пятикомнатной квартире площадью 300 квадратных метров, расположенной на 31-м этаже жилого комплекса «Триумф-Палас» в Хорошевском районе. Также у нее имеется долг в 18 тысяч рублей за трехкомнатную квартиру площадью 120 квадратных метров в жилом комплексе «Дом на Истринской».

Продолжение после рекламы

Пятикомнатная квартира в «Триумф-Паласе» была куплена в 2014 году, а сейчас ее стоимость оценивается примерно в 280 миллионов рублей. Трехкомнатная квартира в ЖК «Дом на Истринской» приобретена в 2010 году, ее стоимость — около 52 миллионов рублей.

У певицы также есть еще одна квартира в «Триумф-Паласе» — 67-метровая на 26-м этаже, купленная в 2007 году. Сейчас такая квартира стоит примерно 60 миллионов рублей, и по ней долгов нет.