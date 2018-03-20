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Главные новости Ямала
19:31  20 марта 2018 0

Жители Ямала выбрали варианты благоустройства городов. Победили хорошие дороги и парки для детей

В Ноябрьске выбирали проекты реконструкции самого большого городского парка на ЯмалеФото: Сергей Мороз

На Ямале подводят итоги голосования за проекты «Комфортной городской среды», проведенного вместе с выборами президента. Как рассказали «URA.RU» в курирующем проект департаменте правительства ЯНАО, всего в голосовании приняли участие 119 тысяч жителей округа.

Самое большое количество проголосовавших за объект благоустройства оказалось в Ноябрьске — 17 тысяч 750 человек. Горожане выбрали один из трех проектов реконструкции «Детского парка». В столице округа за проекты благоустройства отдано около 7,5 тысячи голосов. В Салехарде большинство проголосовало за реконструкцию «Городского сада». Жители Нового Уренгоя большинством голосов выбрали проект спортивной площадки в южной части города. Всего в голосовании по программе «Комфортная городская среда» приняли участие 16,5 тысячи уренгойцев.

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Проект благоустройства площадки под виадуком в Новом Уренгое живемнасевере.рф

В Муравленко 12,5 тысячи голосов поделили между собой «Сквер здоровья», «Аллея славы» и комплекс детских площадок. Победила забота о детях. В Губкинском из вариантов благоустройства, среди которых были детские и спортивные площадки, сквер и тропа здоровья, горожане выбрали самый проблемный — ремонт дорог. В голосовании за благоустройство города приняло участие 8,6 тысячи губкинцев.

На голосование выносились и менее значимые проекты. Так, например, в некоторых небольших поселениях Шурышкарского района селяне выбирали варианты придорожных указателей населенных пунктов.

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Жители села Лопхари выбирали себе объект благоустройства. Придорожную стелу. С остальным в поселке все хорошо. Эскиз с официального сайта село Лопхари Шурышкарского района ЯНАО

Сергей Мороз
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